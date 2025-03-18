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МТС обеспечила связью более 60 малых населенных пунктов в Воронежской области

ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 61 населенного пункта Воронежской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 22 районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Подгоренском, Калачеевском, Семилукском, Аннинском и Рамонском районах. В среднем, в каждой из 61 локации проживает около 280 человек. Теперь пользоваться цифровыми сервисами могут еще более 17 тыс. жителей Воронежской области.

Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету предприниматели смогут использовать цифровые технологии для развития бизнеса на селе, а местные жители и гости региона – пользоваться интернет-сервисами, общаться по видеосвязи с родными. Например, сеть LTE, которая появилась на хуторе Дивногорье Лискинского района, поможет путешественникам определиться с маршрутом по знаменитому музею-заповеднику под открытым небом. Туристы смогут делиться в соцсетях и мессенджерах красотой меловых гор «Дивногорья».

«В сельской местности люди должны иметь возможность использовать те же цифровые сервисы для связи, бытовых решений, работы и учебы, что и в больших городах. Поэтому мы продолжаем развивать сеть в населенных пунктах, которые находятся в отдалении от крупных административных центров», — сказал директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

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