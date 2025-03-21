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«МегаФон» усилил 4G-сигнал в четырех хакасских поселениях

Абоненты «МегаФона» в Хакасии получили более уверенный прием сигнала в своих смартфонах, после проведенной оператором модернизации базовых станций. Технические работы проводились в селах Бея, Кирба и Бондарево Бейского района, аале Чарков Усть-Абаканского района и урочище Бабик. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Запуск в этих локациях дополнительного «дальнобойного» слоя LTE с радиусом охвата до 35 км, позволил распределить нагрузку сети, увеличить производительность телеком-инфраструктуры и в два раза увеличить территорию покрытия сотовой связи.

Абонентам «МегаФона» стало комфортнее пользоваться смартфонами как на открытой местности, так и в зданиях. Они могут пользоваться электронными государственными услугами и банковскими приложениями, общаться в мессенджерах и соцсетях, читать новости в интернете, оплачивать онлайн-покупки и др.

В зоне действия обновленного телеком-оборудования находятся жилые дома, школы и детские сады, государственные и культурные учреждения, спортивные объекты и парки, остановки общественного транспорта, магазины, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.

Улучшение качества интернет-соединения почувствовали около 8 тыс. человек, проживающих в Бее, Чаркове, Бондарево и Кирбе, а также туристы, отдыхающие на базе отдыха «Жарки» в урочище Бабик.

«Особую необходимость в услугах связи в сельской местности подтверждает постоянный рост дата-трафика. С начала года в этих населенных пунктах интернет-активность местных жителей и приезжих увеличилась на 77%. Из-за расположения, особенностей ландшафта и небольшой плотности населения расширение покрытия в некоторых поселениях может быть затруднено, однако мы видим социальную значимость и продолжаем эту работу. В 2024 г. наша компания построила 11 новых и модернизировала более 150 действующих базовых станций в регионе. Это позволило повысить качество предоставляемых мобильных услуг и в популярных местах отдыха, и в городах, и в сельской местности», — отметила директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

Модернизация базовых станций также обеспечила абонентам использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили жители Хакасии. Как показывает статистика «МегаФона», 81% звонков они совершают в сетях четвертого поколения.

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