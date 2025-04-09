«МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом российскую многопрофильную клинику

Врачи и пациенты многопрофильной клиники в составе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на средней скорости 30 Мбит/с. Также на ее территории доступна технология VoLTE, которая позволяет одновременно совершать звонок и использовать мобильный интернет без снижения качества связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» построили новое телеком-оборудование, работающее в зоне лечебно-диагностического подразделения Научно-клинического центра (НКЦ) №2 в московском Ясенево. НКЦ, в свою очередь, является частью многоструктурного Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского.

В лечебно-диагностическом центре специалисты, среди которых доктора наук, оказывают прежде всего амбулаторную помощь: консультируют пациентов до госпитализации и после выписки, используя для оценки состояния здоровья передовые технологии. Для того, чтобы врачи могли оперативно обсуждать рабочие вопросы с коллегами, а пациенты — оставаться на связи с близкими и в ожидании приема смотреть любимые фильмы и сериалы, технические специалисты запустили сразу несколько диапазонов связи на новом оборудовании.

Высокочастотные диапазоны обеспечивают стабильную скорость передачи данных, а среднечастотные отличаются большей проникающей способностью: они проходят сквозь стены кабинетов и перекрытия. При этом уверенный сигнал сохраняется даже при высокой нагрузке на сеть.

Также в зоне центра поддерживается технология VoLTE, с помощью которой можно звонить и одновременно использовать мобильный интернет: например, для поиска в соцсетях или мессенджерах нужной в разговоре информации. А технология многопотоковой передачи данных MIMO увеличивает пропускную способность сети. Все это поможет специалистам оставаться на связи с коллегами, а пациентам — оперативно сообщать близким информацию о своем здоровье.

«Провести максимально точный анализ и исследование, чтобы быстро поставить верный диагноз для последующего лечения, — одна из важных составляющих медицины. Эту задачу ежедневно выполняют специалисты лечебно-диагностического центра. Нам важно, чтобы пациенты и их родственники чувствовали поддержку друг друга и могли в любой момент быть на связи. Мы внедрили надежные решения, чтобы в зоне центра мобильный интернет и связь были устойчивыми», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.