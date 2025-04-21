Исследование Unisimka: половина россиян использует вторую SIM-карту

Российская технологическая компания Unisimka провела опрос и выяснила, что больше половины россиян используют второй номер, чаще — для личных целей. Основные причины — местные тарифы в поездках, безопасность и скрытое общение. Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в 2025 г., в опросе приняли участие более 400 респондентов (мужчины и женщины старше 18 лет, проживающие на территории России).

Несмотря на рост использования технологии eSIM, многие по-прежнему выбирают физические SIM-карты.

Большинство респондентов (56%) имеют дополнительный номер телефона. При этом 44% опрошенных предпочитают пользоваться всего одним номером. В личных целях дополнительный номер используют заметно чаще: такой вариант выбрали 22% участников, тогда как исключительно для рабочих задач — лишь 6%.

Самой распространенной причиной приобретения дополнительной SIM-карты оказалась необходимость в местных тарифах при путешествиях — такой ответ дали примерно 37% участников. Четверть респондентов заводит второй номер ради личной безопасности и анонимности, а каждый пятый — для общения по работе. Некоторые респонденты признались, что используют его для скрытого общения (18% ответивших) и онлайн-знакомств (почти 12%). Еще 9% указали, что второй номер нужен им для оплаты подписок, в том числе зарубежных.

Что касается способа использования дополнительной SIM-карты, мнения также разделились. 21% респондентов заявили, что держат вторую SIM-карту про запас, в «надежном месте». 18% носят две симки в одном телефоне, 13% предпочитают использовать отдельное устройство, и лишь 5% перешли на eSIM.

Отношение к конфиденциальности при использовании второго номера оказалось довольно неоднозначным. Почти треть опрошенных не рассказывает другим о наличии дополнительного номера, 12% делают это выборочно, в зависимости от ситуации, и только 16% говорят об этом открыто.