CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Т2 запустила премиальную программу лояльности во всех регионах присутствия

T2, российский оператор мобильной связи, расширил программу привилегий Selection. Ее преимущества стали доступны абонентам во всех 70 регионах присутствия компании. Абоненты, получившие статус Selection, смогут воспользоваться эксклюзивными привилегиями и приоритетным сервисом.

Участники программы лояльности Selection получают персональные скидки в ресторанах, кинотеатрах и службах такси. Т2 предоставляет им приоритетное обслуживание по выделенной линии, в онлайн-чате и в салонах связи без очереди. Программа также включает бесплатные сервисные операции и доставку SIM-карт.

Как стать участником Selection: программа доступна абонентам тарифа Premium и клиентам других тарифных планов, которые тратят на связь от 1,5 тыс. руб. ежемесячно в течение трех месяцев. Проверить участие в программе можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Т2.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появится гигантское производство блоков питания отечественных для серверов и телекома на 100 тысяч штук в год

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Сервис для общения с ИИ увеличил число пользователей вдвое за полгода

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать

Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153