Т2 запустила премиальную программу лояльности во всех регионах присутствия

T2, российский оператор мобильной связи, расширил программу привилегий Selection. Ее преимущества стали доступны абонентам во всех 70 регионах присутствия компании. Абоненты, получившие статус Selection, смогут воспользоваться эксклюзивными привилегиями и приоритетным сервисом.

Участники программы лояльности Selection получают персональные скидки в ресторанах, кинотеатрах и службах такси. Т2 предоставляет им приоритетное обслуживание по выделенной линии, в онлайн-чате и в салонах связи без очереди. Программа также включает бесплатные сервисные операции и доставку SIM-карт.

Как стать участником Selection: программа доступна абонентам тарифа Premium и клиентам других тарифных планов, которые тратят на связь от 1,5 тыс. руб. ежемесячно в течение трех месяцев. Проверить участие в программе можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Т2.