«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Москве на 30%

«МегаФон» завершил масштабную модернизацию и рефарминг сети в столице. Инженеры оператора за чуть более год работы усовершенствовали несколько тысяч базовых станций, внедрили новые технологии и собственные разработки на территории столицы в пределах МКАД, что позволило увеличить скорость скачивания на 30%, а загрузки данных в Сеть — почти на 50%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Программа рефарминга или перевода предыдущих поколений сетей в LTE и LTE Advanced началась в марте прошлого года. Обычно она подразумевает полное отключения 3G и перевод выделенных под него частоты в 4G, однако в случае с Москвой это могло негативно повлиять на качество голосовых звонков и работу M2M-устройств (платежных терминалов, банкоматов, систем навигации и др.), которые все еще работают на сети третьего поколения.

Компромиссом стало внедрение уникальной среди российских операторов технологии Dynamic Spectrum Sharing (DSS), позволяющей динамически распределять ресурсы между сетями 3G и 4G в зависимости от нагрузки. Если в одной сети она растет, то базовая станция автоматически начинает использовать частоты другой. Благодаря такому подходу удалось не только ускорить передачу данных, но и сохранить стабильность голосовой связи.

Параллельно с этим перед инженерами оператора стояла задача сократить перегрузки в сетях 4G, которые могли возникать из-за постоянного роста объемов трафика в столице. Для этого специалисты «МегаФона» разработали уникальный автоматический алгоритм перераспределения трафика. Технология каждые 15 минут обновляет сведения о передаче данных на базовых станциях. И если на одном из диапазонов LTE возникает помеха, то входящий и исходящий трафик в нем незаметно для абонентов направляется на «чистый» диапазон в той же сети. Как только инцидент устраняется, трафик снова распределяется по всем диапазонам. Еще на стадии тестирования алгоритм смог сократить число абонентов, попадающих под помехи и перегрузки, на 25%.

«Москва — это крупнейший мегаполис страны, в стремительном ритме которого важна каждая секунда. Столичные жители все активнее пользуются мобильным интернетом: в марте 2025 г. объем пакетного трафика вырос на 14% относительно того же месяца прошлого года. Чтобы сохранить качественную голосовую связь и высокую скорость интернета для миллионов абонентов, мы в кратчайшие сроки провели масштабную программу рефарминга и теперь переходим к модернизации сети и последующему перераспределению частот в ТиНАО и Подмосковье. Такие работы уже ведутся в крупных городских округах на северо-востоке области», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

Программа рефарминга проходит не только в Москве — в 2023 г. она охватывала 52 региона страны, а в 2024 г. «МегаФон» расширил географию до 75 субъектов. Это позволяет без строительства дополнительных базовых станций значительно улучить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.