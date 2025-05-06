МТС назначила нового директора филиала в Ставропольском крае

МТС сообщает о назначении директором филиала в Ставропольском крае Святослава Кошурникова. Ранее он возглавлял региональное подразделение компании в Тамбовской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Святослав продолжит развитие МТС в Ставропольском крае. Филиал входит в число крупных региональных подразделений компании с большой абонентской базой, портфелем крупных и разнообразных B2B-кейсов. Новому руководителю предстоит приумножить позиции компании как на массовом рынке, так и в области предоставления услуг бизнесу, развивать взаимодействие с органами управления регионом.

«Святослав опытный менеджер, который давно работает в нашей компании. На новой позиции в зону его ответственности войдет управление всеми процессами компании в Ставропольском крае и Республике Калмыкия. Также Святослав продолжит интеграцию группы компаний «Зеленая точка» в команду и бизнес-процессы МТС. Особое внимание будет уделено дальнейшей цифровизации региона, расширению сети сотовой связи и улучшению качества передачи данных. Например, в части покрытия автомобильных дорог, малых населенных пунктов, дальнейшего внедрения в сеть МТС отечественных базовых станций "Иртея"», — сказал вице-президент МТС по развитию регионов Михаил Граник.

МТС МТС назначила нового директора филиала в Ставропольском крае

Святослав Кошурников родился в 1974 гю в городе Шелехове Иркутской области. Окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. В 2006-2015 гг. занимал руководящие должности в банковской сфере. С 2019 по 2021 гг. руководил собственной розницей МТС дивизиона «Юг». В 2021 г. продолжил развитие в компании на должности директора филиала МТС в Тамбовской области. С 2025 г. – директор МТС в Ставропольском крае.