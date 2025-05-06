МТС ускорила интернет на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда к наплыву туристов

МТС расширила покрытие и пропускную способность сети LTE в Волгограде к наплыву туристов и празднованию 80-летия Победы. Благодаря развернутой мобильной базовой станции скорость интернета выросла в среднем на 25% на территории одного из главных мемориалов России — Мамаевом кургане, где расположена высочайшая статуя страны «Родина-мать зовет!». Кроме того, в результате проведенных работ средняя скорость передачи данных выросла и на территории туристических достопримечательностей города-героя. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мамаев курган, где установлена знаменитая статуя «Родина-мать зовет!», является ключевым местом проведения памятных мероприятий, привлекающим тысячи посетителей ежегодно. Обновленная сеть и дополнительно развернутое телеком-оборудование во время повышенной нагрузки на инфраструктуру позволят обеспечить стабильную связь и высокоскоростной интернет для десятков тысяч жителей и туристов, посещающих мемориальные объекты и праздничные мероприятия.

Помимо Мамаева кургана, модернизация сети затронула и основные туристические локации города — центральную набережную, скверы и парки, а также музеи, что обеспечит гостям и жителям города-героя комфортное использование цифровых сервисов, онлайн-навигации и позволит оставаться на связи с близкими во время праздничных мероприятий.

«В преддверии массового наплыва туристов и ключевых памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, мы усилили сеть на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда. Это особенное место и важная дата для всей страны. Мы развернули дополнительное оборудование и обновили существующее, чтобы каждый житель и гость города даже в пик туристического наплыва мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.