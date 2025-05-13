ГБУ «Малый бизнес Москвы» и билайн бизнес подписали договор о сотрудничестве

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и билайн бизнес заключили соглашение о старте сотрудничества в сфере продвижения и обучения предпринимателей категории малого бизнеса в столичном регионе. Стороны уже реализуют проекты, которые помогут бизнесменам Москвы в развитии своего дела в условиях повышенной конкуренции.

Один из проектов МБМ – конкурс «Ты можешь!» для предпринимателей Москвы. Конкурсантам нужно будет рассказать о своей продукции или услугах, а также о пользе их профессиональной деятельности для общества. Жюри выберут победителей в 12 номинациях. Заявки принимаются вплоть до 15 мая.

«Мы в билайн бизнес осознаем, насколько важно для начинающего предпринимателя быстро разобраться что к чему и не тратить время, энергию и средства на рутинные процессы. Поэтому у нас есть необходимые сервисы для предпринимателя в категории малого бизнеса. Мы рады сотрудничать с ГБУ «Малый бизнес Москвы», это наш очередной вклад в развитие сектора малого бизнеса не только в столице, но и по всей стране в целом. Видим в этом одну из наших основных миссий», — отметил директор по маркетингу билайн бизнес Сергей Субботин.

Кроме того, билайн бизнес активно поддерживает малый бизнес на всех уровнях: участвует в городских и федеральных проектах, проводит обучающие мероприятия для предпринимателей, самозанятых и владельцев малого бизнеса. Наша цель — не просто предлагать решения, а быть надежным партнером, который помогает бизнесу расти в цифровую эпоху.

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