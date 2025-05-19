ОТЭКО завершил цифровизацию корпоративного общения и совместной работы на базе TrueConf Enterprise

ОТЭКО, российский оператор транспортно-логистических услуг, успешно завершил процесс цифровизации корпоративного общения и совместной работы. Для улучшения взаимодействия между морскими терминалами, филиалами и другими структурами компании было запущено частное облако на базе TrueConf Enterprise.

ОТЭКО — предприятие в Темрюкском районе Краснодарского края, в котором работает порядка 10 тыс. человек. С 2003 г. ОТЭКО развивает порт Тамань.

Компании требовалась цифровизация совместной работы и общения по всей структуре ОТЭКО, включая два морских терминала на Таманском полуострове и головной офис в Москве. ИТ-департамент компании приступил к созданию частного облака, которое бы объединило все рабочие места, переговорные помещения и личные устройства сотрудников в единое адресное пространство с возможностью проводить неограниченное количество онлайн-встреч и решать рабочие задачи в защищённом мессенджере.

В качестве главных требований к ПО в ОТЭКО выделили технологическую независимость от внешних факторов, гарантию доступности и корректной работы 24/7, а также наличие регулярных обновлений и оперативной технической поддержки.

Для этого во внутреннем контуре ОТЭКО развернули российскую систему объединённых коммуникаций TrueConf Enterprise – она стала ядром цифрового общения и обеспечила хранение данных на внутренних серверах компании.

TrueConf Enterprise работает на защищенном протоколе связи и гарантирует ОТЭКО полный административный контроль над доступом к системе видеоконференцсвязи и мессенджеру, а также доступность этих служб независимо от любых внешних факторов.

Для общения в чатах, видеоконференциях и для совместной работы сотрудники используют кроссплатформенные приложения TrueConf на рабочих местах и мобильных устройствах. Для удобства пользователей в приложениях доступна адресная книга с разделением по департаментам и подробной информацией о коллегах, включая их статусы доступности для общения в данный момент времени.

К частному облаку подключили и ранее приобретенные ВКС-терминалы других производителей — они используются для онлайн-встреч в переговорных комнатах. Для звонков и добавления пользователей в конференции по мобильному номеру напрямую из приложений TrueConf, полученную систему также интегрировали с корпоративной телефонией ОТЭКО.

Частное облако используется для внутренних совещаний и внешних встреч с контрагентами, государственными структурами и партнёрами, а также для обучения сотрудников, повышения скорости принятия решений и накопления базы знаний компании в защищенном цифровом пространстве.

«В условиях глобализации и контроля доступа к сервисам для общения со стороны облачных провайдеров, важно вовремя создать такие условия для сотрудников, чтобы корпоративные цифровые инструменты были независимы от внешних факторов и угроз блокировки. Да, внедрение автономной системы требует от компании расходов на собственную ИТ-инфраструктуру, но даёт полный контроль и независимость от любых внешних факторов, а также гарантию, что сотрудники не потеряют доступ к цифровым инструментам» — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию «Труконф».

«Новое решение на базе TrueConf позволяет не только оптимизировать корпоративные коммуникации и совместную работу в ОТЭКО, но и обеспечит высочайший уровень безопасности и контроля данных. Мы создали инфраструктуру, которая масштабируется под потребности бизнеса, предоставляя сотрудникам удобные и современные инструменты для эффективной работы из любой точки корпоративного виртуального офиса», — сказал Николай Близнюк, руководитель управления информационной вычислительной инфраструктуры ОТЭКО.

«Это не просто технологическое обновление — в данном случае мы создаем фундамент для будущих инноваций и повышения эффективности всей нашей команды», — отметил Алексей Пахотин, начальник отдела развития ИТ-инфраструктуры ОТЭКО.