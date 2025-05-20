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3G уходит в прошлое: «МегаФон» переводит сети предыдущего поколения в LTE-стандарт

Более качественную мобильную связь «МегаФона» получили жители и гости Хабаровского края. Инженеры-связисты выполнили в регионе мероприятия по переводу сети 3G в современный LTE-стандарт. В рамках программы рефарминга работы проведены на базовых станциях в Хабаровске и в двух десятках населенных пунктах в разных районах края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Весной 2025 г. рефарминг был выполнен на 100 базовых станциях оператора, большая часть из них — это телеком-объекты в столице региона. Подключение высокочастотного диапазона на сетях предыдущего поколения позволило увеличить емкость существующей сети и расширить зону уверенного покрытия. Абоненты могут пользоваться мобильным интернетом на стабильно высокой средней скорости 50 Мбит/с, а также комфортно пользоваться звонками по технологии VoLTE.

Абоненты стали быстрее загружать данные из Сети в центральной части Хабаровска, где расположено много офисных зданий, деловых и торговых центров, а также в спальных районах, где в вечернее время традиционно происходит пик нагрузки на телеком-сеть. Помимо Хабаровска «МегаФон» ушел от сети 3G на части телеком-объектов в городах Советская Гавань, Вяземский, Бикин, а также селах Казакевичево, Краснореченское, Корфовский, Ракитное, Дружба, Ильинка, Тополево, Матвеевка, Галкино, Черная речка, Воронежское-2, Благодатное, Осиновая речка, Хор, Лесопильное, Пушкино, Лермонтовка.

«Программа рефарминга помогает разгрузить действующие базовые станции, а также усилить сеть 4G в точках, где потребность в быстром соединении и передаче данных особенно высокая. Теперь абоненты могут не ограничиваться в цифровых привычках и наращивать интернет-трафик: чаще совершать видеозвонки, смотреть новинки в онлайн-кинотеатрах и пользоваться видеоплатформами», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Хабаровском крае.

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