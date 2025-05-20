CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила связью более девяноста малых населенных пунктов Тамбовской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 93 населенных пунктов Тамбовской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 20 районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди подключенных к сети МТС населенных пунктов самыми малочисленными стали села Ульяновка и Овсяновка Кирсановского района, деревня Ахтырка Рассказовского района, село Гладышево Токаревского района и поселок Новая Поповка Сосновского района. Больше всего сел и деревень было подключено в Уметском, Моршанском, Рассказовском и Ржаксинском районах. В среднем, в каждой из 93 локаций проживает около 300 человек. Теперь пользоваться цифровыми сервисами могут еще 30 тыс. жителей Тамбовской области.

Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету МТС селяне и гости региона смогут пользоваться интернет-сервисами, общаться по видеосвязи с родными, а предприниматели — использовать цифровые технологии для развития бизнеса.

«Работы по расширению мобильной связи и интернета в Тамбовской области были проведены в рамках программы устранения цифрового неравенства. Важно, чтобы в сельской глубинке люди могли использовать те же цифровые сервисы для решения бытовых вопросов, работы и учебы, что и в городах. Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету местные жители могут получать в электронном виде государственные услуги, использовать социальные и образовательные онлайн-сервисы», — сказал технический директор МТС в Тамбовской области Сергей Ушанев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки

В России открыт первый официальный аэропорт специально для БПЛА

Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153