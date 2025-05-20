Новые базовые станции «МегаФона» улучшили связь в Междуреченске

Абонентам «МегаФона» в Междуреченске Кемеровской области стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом 4G и голосовыми звонками с использованием технологии VoLTE. Благодаря запуску новых базовых станций оператор включил в контур устойчивого покрытия LTE-сети более 60 городских улиц, территорию шахты «Распадская» и садовое товарищество им. газеты «Знамя Шахтера». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зоне действия новых объектов связи расположены многоквартирные дома, частный и промышленный секторы, остановки общественного транспорта, государственные, медицинские и образовательные учреждения, магазины, аптеки, кафе и другие объекты городской инфраструктуры. Улучшение качества мобильных услуг также почувствуют абоненты в городском парке, дворце культуры и на железнодорожном вокзале.

Для города, в котором проживает более 90 тыс. человек, были задействованы сразу несколько диапазонов LTE. Высокочастотный спектр обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

«Как показывает аналитика BigData, с начала года мобильный трафик в Междуреченске увеличился на 27%. Чтобы нашим абонентам было комфортнее пользоваться телеком-услугами, где бы они не находились – дома, на работе или в дороге, компания строит новые и модернизирует действующие базовые станции. Таким образом, мы сокращаем нагрузку на сеть и обеспечиваем высокую скорость мобильного интернета даже в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время. Согласно замерам, проведенным инженерами компании, скорость передачи данных составляет 50 Мбит/с, а в отдельных локациях пиковые показатели достигают 100 Мбит/с», – сказала директор «МегаФона» в Кузбассе Олеся Ширяева.

Быстрый 4G позволит жителям Междуреченска за считанные минуты скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, запускать прямые эфиры в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами. Дачники могут читать новости и полезные советы по уходу за растениями в интернете, узнавать погоду, следить за фазами луны или отправлять фотографии своего урожая в семейный чат. Кроме того, это позволит пользователям на всей территории угледобывающей компании, в том числе в закрытых помещениях, пользоваться голосовыми вызовами по современной технологии VoLTE и передачей данных на высоких скоростях.

Развитие телеком-инфраструктуры в Междуреченске также расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили горожане. Как показывает статистика оператора, 70% от всего объема голосового трафика приходится на сеть четвертого поколения. За год показатели выросли на 8%.