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Связь накрыла Опытное Поле: «МегаФон» запустил интернет в Яранском районе

«МегаФон» установил новое телеком-оборудование в Яранском районе. Теперь в местечке Опытное Поле, где проживает более 700 человек, доступен уверенный сигнал сети и мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. Жители поселения смогут пользоваться онлайн-сервисами, получать цифровые услуги, быстрее решать рабочие и личные вопросы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах. За счет этого увеличивается радиус действия 4G-сети и обеспечивается высокая скорость интернета. Помимо территории поселения, мобильная связь появилась и на прилегающем отрезке трассы Р-176 «Вятка», ведущей из Кирова в Йошка-Олу и Чебоксары. Водители и пассажиры смогут воспользоваться навигационными сервисами, загрузить в дорогу аудиокниги, проверить электронную почту, позвонить родным и друзьям по видеосвязи.

Востребованность мобильной связи подтверждается аналитикой оператора. Объем передачи данных, который проходит через установленное телеком-оборудование, уже сравним с просмотром около 100 серий любимого сериала в день. Около четверти трафика жители поселения расходуют в онлайн-кинотеатрах, еще 21% приходится на видеоеохостинги, на общение в мессенджерах и социальных сетях тратится примерно 15%. Самым интернет-активным днем в Опытном Поле стала суббота, а больше всего разговоров приходится на будние дни – среду и пятницу.

«Более 700 жителей Кировской области получили возможность быстро решать повседневные задачи, комфортно общаться в мессенджерах и соцсетях, смотреть видеоконтент без задержек. Развитие телеком-инфраструктуры в Яранском районе продолжится. В рамках подписанного с региональными властями соглашения наши инженеры запустят новые базовые станции в селе Никола и деревне Пиштань», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Благодаря новому инвестиционному механизму, запущенному в Кировской области, оператор также построит объекты связи в деревне Каракульская Пристань Вятскополянского района и рядом с детским оздоровительным лагерем им. Гагарина.

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