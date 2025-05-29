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К началу лета МТС на треть ускорила мобильный интернет на дачах Волгоградской области

МТС расширила сеть LTE в садовых товариществах и дачных поселках Волгоградской области. Благодаря строительству новых базовых станций и обновлению телеком-инфраструктуры в популярных у дачников направлениях, средняя скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование появилось в СНТ в Волгограде и Волжском, а также в селе Ерзовка и Паромный, на берегу Береславского водохранилища, где в теплое время года тысячи абонентов проводят выходные и каникулы. Дачники СНТ «Правление», «Строитель», «Птицевод», «Здоровье», садоводческого товарищества «Сосновый бор» смогут с комфортом пользоваться мобильным интернетом для видеозвонков, удаленной работы, просмотра онлайн-видео, навигации и других цифровых сервисов экосистемы МТС.

«Летом большинство жителей региона чаще проводят время за городом, и мы видим, как возрастает нагрузка на сеть в дачных массивах. Чтобы обеспечить стабильную и быструю связь там, где она особенно востребована, мы заранее усилили инфраструктуру в ключевых загородных направлениях. Все для того, чтобы волгоградцы могли пользоваться качественным мобильным интернетом с комфортом — как в городе, так и на даче», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Работы по развитию сети LTE МТС в Волгоградской области продолжатся в течение всего 2025 г. Особое внимание телеком-специалисты уделяют густонаселенным районам, туристическим направлениям и садовым товариществам.

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