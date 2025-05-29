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В новосибирских селах и на крупных транспортных магистралях улучшилась связь «МегаФона»

Жители Железнодорожного и Новошилово Новосибирского района получили высокоскоростной мобильный интернет и качественную голосовую связь. «МегаФон» построил еще несколько базовых станций, расширив покрытие и увеличив емкость своей сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оба поселения находятся в Новосибирском районе, но на разных берегах реки Обь. Суммарно здесь проживает около 2 тыс. человек. Населенные пункты имеют всю необходимую социальную инфраструктуру, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия. При этом и село, и поселок расположены рядом с крупными транспортными артериями. Новошилово находится на Ордынском шоссе, которое входит в состав самой протяженной трассы региона ­­– Новосибирск – Кочки – Павлодар и лежит в направлении Казахстана.

А поселок Железнодорожный расположен вдоль Западно-Сибирской железной дороги. Телеком-оборудование здесь установили с расчетом на то, что сигнал будет покрывать не только частные постройки и территорию садоводческого общества «Восход», но и станцию «Совхозная». Через этот остановочный пункт проходит несколько маршрутов пригородного и междугороднего железнодорожного сообщения.

Инженеры «МегаФона» провели целый комплекс мероприятий по улучшению связи. Добавили низкочастотные диапазоны, чтобы обеспечить хорошее проникновение сотовой связи в здания и стабильное качество голосовых звонков, а высокочастотные смогли увеличить емкость для комфортного нахождения в сети одновременно большого количества абонентов. Кроме того, новое оборудование позволило увеличить средние скорости мобильного интернета.

«Согласно замерам специалистов, скорость передачи данных в населенных пунктах доходит до 50 Мбит/с. В Железнодорожном и Новошилово – много наших абонентов, которые теперь смогут в еще более комфортных условиях решать рабочие вопросы, пользоваться цифровыми государственными и муниципальными платформами, получать образование дистанционно», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

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