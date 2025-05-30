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Абонентская база «СберМобайла» превысила 3,5 млн абонентов

Абонентская база «СберМобайла» превысила 3,5 млн абонентов. В 2024 г. число абонентов компании выросло на 1,1 млн — эта динамика близка к «большой четверке» мобильных операторов в России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В 2024 г. «СберМобайл» увеличил инвестиции в развитие, инфраструктуру, маркетинг и PR. За последний год сотовый оператор запустил пять федеральных рекламных кампаний и обновил команду.

Телеком в экосистеме — основной способ быть ближе к пользователю. Благодаря такому подходу клиент получает все возможности экосистемы в режиме одного окна: связь с покрытием по всей стране, доступ к мобильному банку, стриминговым платформам и развлекательным сервисам, защиту от телефонных мошенников. Это и стало основным драйвером роста абонентской базы «СберМобайла».

Еще один драйвер роста — расширение географии. В 2024 г. «СберМобайл» стал первым федеральным виртуальным мобильным оператором. Компания запустилась на Урале, Дальнем Востоке, Кавказе и теперь доступна во всех регионах России. В 2025 г. «СберМобайл» первым среди всех федеральных операторов полноценно начал работать в Крыму и Севастополе.

Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайла»: «Рынок телекома — высококонкурентный, но несмотря на это у нас получается расти опережающими темпами. Каждый третий новый абонент «СберМобайла» с начала 2025 г. перешел к нам от другого оператора, сохранив свой номер. Это говорит о доверии и уверенности пользователей в качестве услуг. В планах на 2025 г. — наращивать присутствие компании на рынке».

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