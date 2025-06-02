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Т2 показала новое решение c биотерминалом для подключения иностранцев

T2, российский оператор мобильной связи, активно готовится к реализации целевого решения для подключения иностранных граждан и лиц без гражданства. В рамках этой работы компания представила прототип биотерминала для идентификации клиентов при продаже SIM-карт. Решение позволяет выполнить требования нового регулирования, сохранить возможность подключения иностранных граждан, провести качественную сверку биометрии с ЕБС, сформировать новый клиентский опыт в соответствии с законодательством. Об этом CNews сообщили представители T2.

Согласно требованиям законодательства, при покупке SIM-карты иностранный гражданин обязан: зарегистрироваться на «Госуслугах» и подтвердить аккаунт, сдать биометрию, обратиться в салон с документами, внести сведения об IMEI и пройти проверку биометрических данных. Т2 представила биотерминал, который позволяет сверить сведения по биометрии и при обращении клиента принять решение о законности продажи SIM-карты.

Форм-фактор биотерминала компактен и учитывает необходимость установить оборудование в салоне связи в зоне ресепшен рядом с продавцом. Модуль разработан с соблюдением требований информационной безопасности. Он интегрирован с системой управления продажами и порталом «Госуслуги». При реализации текущего сценария подключения оператор проверяет факт наличия у клиента биометрии в ЕБС через «Госуслуги». Биотерминал позволяет не просто уточнять статус наличия, но проводить биометрическую верификацию сведений: передавать в ЕБС данные пользователя и сравнивать их с хранящимися там образцами.

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Т2 показала новое решение c биотерминалом для подключения иностранцев

Через учетную систему продавец вводит данные иностранного гражданина, подтверждает сведения пользователя, проверяет количество зарегистрированных SIM-карт (меньше десяти) и наличие информации в «Госуслугах» и ЕБС. После прохождения этих этапов биотерминал активируется и связывается с ЕБС. В случае совпадения сведений по биометрии модуль разрешает продажу. При отрицательном ответе от ЕБС продажа SIM-карты блокируется, и клиенту указывают на необходимость сдать биометрические данные.

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