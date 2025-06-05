CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон»: жители Сочи стали тратить больше интернет-трафика

Жители Большого Сочи все активнее пользуются мобильным интернетом: с января по май они скачали на 17% больше гигабайт в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общее же количество использованного дата-трафика превысило 8000 ТБ, что эквивалентно просмотру 1 млн фильмов онлайн, свидетельствует аналитика «МегаФона». В ответ на рост потребления интернета инженеры оператора модернизировали сотовую сеть к старту летнего сезона — теперь абонентам в этой локации доступен интернет на скорости до 150 Мбит/с.

Обновленная инфраструктура работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает высокое качество покрытия во всех частях Большого Сочи. Преобразования коснулись жилых кварталов, зон отдыха, торговых и образовательных учреждений, парков, а также прибрежной территории. Отдельное внимание уделили ЖД-станциям в Сочи, Дагомысе, Сириусе.

Изменение скорости мобильного интернета повлияло не только на комфорт местных жителей. В зону действия новых базовых станций попали и дорожные ответвления М‑4 «Дон» автодороги А‑147. Трасса берет начало в Джубге и ведёт к Сочи, проходя через Туапсе, Лазаревское, Хосту и Адлер.

А значит автомобилисты и пассажиры могут быстрее скачивать информацию с дорожных карт, звонить по видеосвязи родным и близким и вызывать помощь в случае необходимости.

«Сочи, ставший ключевым транспортным хабом на юге России, ежедневно встречает множество туристов. Чтобы наши абоненты чувствовали себя комфортно в путешествиях, мы завершили очередной этап масштабной программы развития сети. Для тех же, кто через Сочи проезжает транзитом, мы продолжаем развивать связь в других городах региона. С начала года работы прошли в Сириусе, Анапе, Геленджике, Краснодаре, Горячем ключе и других населенных пунктах», — отметил директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Трамп пересматривает гранты на микроэлектронику. У производителей чипов хотят отнять щедрые субсидии Байдена

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России

Какое «облако» подойдет вашей компании? Пройдите тест

Цукерберг не позвонит. Россиянам запретят принимать звонки из-за границы. Но запрет можно будет обойти. Опрос

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще