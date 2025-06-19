CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

Уже более 2 млн иностранцев зарегистрировали сим-карты по новым правилам

В России иностранные граждане могут зарегистрировать на свое имя не более 10 абонентских номеров. Договор по каждому из них должен быть оформлен по новым правилам: с подтверждением личности по биометрии. Тем, у кого уже есть сим-карта, нужно переоформить ее до первого июля, чтобы оставаться на связи. По новым правилам уже оформили сим-карты более двух млн иностранцев. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что нужно сделать иностранному гражданину

Проверьте количество оформленных на вас абонентских номеров. Это можно сделать в разделе «Сим-карты» на «Госуслугах» с подтвержденной учетной записью.

Расторгните договоры по лишним номерам.

Обратитесь в салон связи и подтвердите личность по оставшимся договорам.

Что понадобится в салоне связи: подтвержденная учетная запись «Госуслуг», зарегистрированная в Единой биометрической системе биометрия, уникальный номер устройства из 15 знаков — IMEI.

Что будет после первого июля

Оказание услуг по еще не переоформленным договорам будет поэтапно ограничиваться.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Veon выкупит собственные акции на $35 млн

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают

Бегом из Китая. Apple и Foxconn налаживают производство корпусов для iPhone в Индии

В России создан способ управления техникой жестами без камер и датчиков

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще