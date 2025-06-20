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«МегаФон» разогнал интернет для дачников и жителей Иркутского района

Новое качество мобильного интернета получили абоненты «МегаФона» в деревне Ревякина, а также нескольких дачных товариществах Иркутского района. Технические специалисты оператора построили дополнительные базовые станции, в результате сотовая связь стала более стабильной, а скорости загрузки – быстрыми. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Значительные улучшения в работе сети заметили жители Ревякина, куда ранее «долетал» слабый сигнал. В деревне построили новое LTE-оборудование, что позволило увеличить емкость сети, а также расширить существующее покрытие. Теперь общаться с близкими в мессенджерах, скачивать файлы и открывать «тяжелые» страницы стало проще и быстрее, ведь скорости загрузки могут достигать 90 Мбит/с.

Также пользоваться качественной связью четвертого поколения и скоростным интернетом могут и иркутские дачники. Оператор установил базовую станцию в дачном товариществе Жемчужина. Сигнал проходит не только через этот кооператив, но и через соседние: Лесное, Ангарский Берег, Южное, Сиберия и другие. Находясь в доме, огороде или на прогулке после рабочего дня под солнцем, абоненты смогут изучать в Сети лайфхаки для огорода и прогноз погоды, смотреть программу телеканалов, слушать музыку или листать соцсети.

«Телеком-покрытие нашей сети есть почти на всей территории области, в районах где проживают более 500 человек. Но постоянно растущие потребности наших абонентов в скоростном мобильном интернете, а также сезонная миграция городских жителей в пригород и рост популярности дачного отдыха приводят к необходимости расширять и усиливать нашу сеть. Теперь местным жителям, садоводам и отдыхающим будет комфортно пользоваться интернетом и мобильной связью. На каждой базовой станции мы включили оптимальные сочетания частотных диапазонов, чтобы и увеличилась дальность сигнала, и значительно повысилось качество предоставляемых услуг», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев.

Новые базовые станции расширили и зону обслуживания VoLTE — технологии цифровых звонков через интернет. Такая разработка позволяет звонить по телефону и параллельно сидеть в Сети, используя прежние скорости загрузки.

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