«МегаФон» ускорил мобильный интернет в пейзажном парке Монрепо

Жителям и гостям Выборга теперь доступен высокоскоростной мобильный интернет на территории музея-заповедника «Монрепо», одного из крупнейших пейзажных парков страны. Теперь его посетители могут слушать музыку и аудиокниги, смотреть видео, фильмы и делиться впечатлениями от прогулок на средней скорости 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пейзажные парки являются украшением практически любой императорской резиденции или крупной дворянской усадьбы вокруг Санкт-Петербурга. Главная особенность таких парков — соединение естественного ландшафта с различными павильонами, беседками и изящными арочными мостами, стилизованными под живописные руины. Парк Монрепо в Выборге является примером идеального пейзажного парка в России.

В парке со скальными пейзажами и современными экотропами расположены главные усадебные ворота, музей-усадьба, белоснежная капелла в неоготическом стиле, храм Нептуна в античном стиле, Хижина отшельника и другие архитектурные памятники.

Для того, чтобы посетители Монрепо могли с комфортом наслаждаться отдыхом и оставаться на связи, инженеры «МегаФона» задействовали на телеком-оборудовании новые частотные диапазоны. Это позволило не только сохранить качественный голосовой сигнал, но и увеличить скорость мобильного интернета. Также на территории парка теперь доступна технология VoLTE, с помощью которой посетители могут одновременно совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом без потерь в качестве сигнала.

«Монрепо — уникальная локация Выборга и одна из ключевых точек на всех туристических маршрутах. По данным наших аналитиков, трафик в локации за эти полгода вырос на 30%, а посетителями стали туристы из 74 регионов страны. Для поддержания качества наших услуг мы провели масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры в парке. Наши инженеры значительно улучшили покрытие и повысили пропускную способность сети на всей территории парка. Инвестиции в качество связи — наш приоритет, и мы гарантируем надежную связь для гостей этого уникального культурного объекта», — отметил директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Денис Трофимчук.