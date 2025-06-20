МТС инвестирует в развитие телеком- и ИТ-инфраструктуры Подмосковья 7 млрд рублей

МТС и правительство Московской области договорились о партнерстве в развитии телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой экономики Подмосковья. В рамках сотрудничества МТС намерена инвестировать в реализацию семи проектов около 7 млрд руб. до конца 2030 г.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор МТС Инесса Галактионова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Соглашение предусматривает сотрудничество в комплексном развитии телекоммуникационной инфраструктуры, технологий обработки данных, ИТ-решений и сервисов, нацеленное на цифровизацию социальной сферы и экономики, в том числе при реализации национальных проектов и программ в Московской области. Всего в рамках соглашения в 2025-2030 гг. планируется реализовать семь проектов:

Строительство ЦОД г. Наро-Фоминск. Запуск модульного дата-центра МТС вместимостью до 1,2 тыс. высоконагруженных серверных стоек повысит качество, скорость и доступность ИКТ-услуг в Центральном федеральном округе, позволит предоставлять виртуальные вычислительные мощности для организаций различных форм собственности.

Развитие инфраструктуры связи МТС. Дальнейшее строительство опорных и распределительных волоконно-оптических линий связи, развитие и модернизация сетей фиксированной и мобильной связи для расширения доступа домохозяйств и предприятий Московской области к скоростному фиксированному интернету, а также улучшения качества мобильной связи в населенных пунктах, на промышленных и транспортных объектах.

Создание ИКТ-инфраструктуры для пяти государственных индустриальных парков Подмосковья (ГИП). МТС выступит партнером в новых проектах комплексной цифровизации зданий и территорий вновь создаваемых ГИП.

Покрытие связью Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Компания установит базовые станции для бесперебойного покрытия услугами мобильного интернета и голосовой связи трассы протяженностью 45 км.

Масштабирование системы мониторинга теплоснабжения и учета в ЖКХ. Реализация второго этапа проекта МТС по оснащению датчиками температуры и давления центральных тепловых узлов (ЦТП) с последующей передачей данных в Ведомственную информационную систему мониторинга выдачи и исполнения технический условий (ВИС МВИТУ) в городах Подмосковья. Модернизация общедомовых приборов учета в многоквартирных домах и на социально-значимых объектах.

Предоставление сервисов геоаналитики. Расширение использования сервисов геоаналитики (МТС Геоэффект) на основе анализа больших данных позволит эффективнее планировать пространственное развитие региона – принимать оптимальные решения при строительстве жилья, социальных и культурных объектов, транспортной инфраструктуры, создании рекреационных и туристических зон.

Импортозамещение сервисов онлайн-коммуникаций. Внедрение отечественных коммуникационных решений – платформ «МТС Линк» и Vinteo для деловых коммуникаций, обучения и совместной работы, а также для крупных онлайн-конференций, телемостов и прямых линий в различных сферах, включая образование, медицину, ЖКХ.

«МТС активно развивает телекоммуникационную и цифровую инфраструктуру Подмосковья. Мы расширяем покрытие и улучшаем качество связи, внедряем современные ИТ-решения там, где это необходимо нашим пользователям – в жилых районах, на объектах социально-культурного назначения, транспорта, промышленности, науки. С 2013 г. мы подписываем с правительством Московской области уже третье соглашение о развитии телеком-инфраструктуры. На этот раз в рамках сотрудничества МТС инвестирует до 2030 г. включительно около 7 млрд руб. в семь проектов, включая строительство крупного ЦОД в Наро-Фоминске, обеспечение связью Южно-Лыткаринской автодороги, масштабирование системы мониторинга сетей теплоснабжения в подмосковных городах и цифровизацию индустриальных парков. Кроме того, компания продолжит работу по расширению и модернизации сетей связи, тем самым улучшая качество жизни людей и внося вклад в социально-экономическое развитие региона», – сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«МТС на телекоммуникационном рынке Подмосковья и всей России является одним из основных игроков, обеспечивающих жителей, а также важнейшие социальные и инфраструктурные объекты надежными услугами связи. Мы видим заметные результаты нашего сотрудничества и сегодня подписываем очередное соглашение. МТС планирует запустить в Наро-Фоминске большой дата-центр, а также провести комплексную цифровизацию наших государственных индустриальных парков, которые мы строим для бизнеса в формате «все включено». Другие направления – интеллектуальная IoT платформа с датчиками, которые мы устанавливаем, чтобы мониторить температуру и давление в наших котельных. Скоростной бесперебойный мобильный интернет на федеральных трассах, в данном случае на Южно-Лыткаринской автодороге. И, конечно, МТС продолжит развивать и улучшать качество связи на территории региона, строя новые линии», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Предыдущие соглашения о развитии телеком-инфраструктуры региона были заключены сторонами в 2013 и 2016 гг.