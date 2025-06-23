Малые города Прикамья приросли трафиком

Жители городов Пермского края стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Самую высокую динамику демонстрируют небольшие по численности населения Чермоз, Чердынь и Красновишерск. Здесь за год трафик вырос более чем на 50%, тогда как в целом по региону показатель увеличился на 23%. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основании обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольший рост зафиксирован в Чермозе – самом маленьком городе региона. Жители этого населенного пункта стали в два раза больше пользоваться мобильным интернетом, чем год назад. Далее следуют Чердынь (+ 78%) и Красновишерск (+53%).

Также существенное увеличение специалисты «МегаФона» отметили в Осе (+40% год к году), Гремячинске (38%) и Чусовом (+36). При этом в областном центре динамика ниже, чем в целом по краю.

«Наши инженеры в оперативном режиме отслеживают нагрузку на сеть. При росте потребления интернет-трафика мы модернизируем телеком-оборудование, проводим рефарминг, чтобы жители региона могли пользоваться цифровыми сервисами в привычном режиме. За счет реализованных технических мероприятий в пяти городах Прикамья на 10-15% выросла скорость мобильного интернета в парках и скверах, вблизи культурных объектов и городских достопримечательностей», – сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Существенный блок работ инженеры оператора выполнили в Чайковском. Здесь особое внимание уделили культурным объектам – модернизация телеком-оборудования прошла в районе зданий Чайковского историко-художественного музея, расположенных на улице Мира, а также у театра драмы и комедии и в сквере Пушкина.

В Березниках, втором по численности населения городе региона, улучшено качество связи вблизи городского парка, где проходят различные праздничные мероприятия, Комсомольского парка и драматического театра.

В Краснокамске устойчивый мобильный сигнал будет доступен жителям в районе политехнического техникума, центра детского творчества и микрорайона Звездный, а также в юго-восточной части города, где расположены садовые участки. В Чердыни изменения будут заметны в центре города и около Вятского городища. В Красновишерске изменения в качестве мобильного интернета оценят жители коттеджного поселка Протасовка, а также туристы, которые отправляются на горные вершины Полюд и Ветлан.