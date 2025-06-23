«МегаФон» улучшил связь для своих абонентов в Красноярском крае

Больше жителей региона могут одновременно пользоваться мобильным интернетом 4G после реализованной оператором программы рефарминга. Она позволила нарастить емкость сети и увеличить скорости передачи данных. Технические работы проводились на более чем 100 базовых станциях в городской и сельской местности, где проживает более 730 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» провели модернизацию телеком-оборудования в Боготоле, Бородино, Дивногорске, Енисейске, Лесосибирске, Назарово, Норильске, Шарыпово и ЗАТО поселок Солнечный. Улучшение качества связи почувствовали горожане в жилых микрорайонах и частном секторе, бизнес‑центрах, медицинских, государственных и образовательных учреждениях, парках и скверах, на спортивных объектах, остановках общественного транспорта и на других объектах городской инфраструктуры.

Также «цифровые» изменения затронули 17 районов Красноярского края – Ачинский, Балахтинский, Березовский, Большеулуский, Енисейский, Иланский, Ирбейский, Каратузский, Козульский, Краснотуранский, Манский, Назаровский, Новоселовский, Сухобузимский, Тасеевский, Ужурский и Шушенский.

«За год интернет‑трафик жителей региона увеличился почти на 16%. Они стали чаще загружать и просматривать видеоконтент, общаться с помощью онлайн‑звонков, а это требует больше ресурсов сети. Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных для наших абонентов, мы переводим частоты из сетей 2G и 3G в современный стандарт LTE. Такой процесс позволяет освободить дополнительные источники, которые раньше не использовались, и в сжатые сроки повысить качество мобильных услуг, где это необходимо», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Теперь владельцы «зеленых» сим-карт могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с высоким качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и социальных сетях, проходить дистанционное обучение в любом удобном месте, работать удаленно, обмениваться файлами, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука.

Кроме того, рефарминг расширил зону обслуживания технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. Технологию уже полюбили жители Красноярского края. Как показывает статистика оператора, 87% от всего объема голосового трафика приходится на сеть четвертого поколения. За год показатели выросли на 3%.