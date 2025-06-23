CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

МТС поможет абонентам скрывать свой настоящий email при регистрации в цифровых сервисах

МТС сообщает о запуске мобильного приложения и тарифа Membrana во всех регионах присутствия цифровой экосистемы. Ранее решение было доступно только для абонентов в Москве. В приложение также была добавлена возможность создавать временные адреса электронной почты, они помогут пользователям не оставлять избыточные данные о себе при регистрации на различных цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Membrana — это приложение и тариф, которые защищают цифровой след абонента за счет запатентованных инструментов блокировки рекламы, скриптов профилирования и трекинга поведения, защиты от спама, вирусов и несанкционированных вторжений в частную жизнь. В январе 2025 г. решение было запущено для абонентов Москвы и Московской области. Теперь приложение и тариф стали доступными для абонентов во всех регионах присутствия цифровой экосистемы.

Также команда продукта добавила в него новую функцию — создание временных почтовых адресов, которые помогут пользователям еще лучше контролировать свой цифровой след. Абонентам больше не нужно оставлять свой основной e-mail при регистрации на цифровых сервисах, что защитит их от спама, а также сведет к минимуму риски утечки данных. После создания временного почтового ящика пользователь сможет получать на него письма и сохранять их.

При этом отправлять сообщения будет нельзя: временный e-mail работает исключительно с входящими. Ящик создается на 10 минут, или на 1 час. По истечении времени письма будут безвозвратно удалены, как и сам адрес получателя. Разработчики не рекомендуют использовать эту функцию для регистрации на сервисах, доступ к которым пользователь не хотел бы потерять. Например, при создании новой учетной записи устройства или к сервисам облачного хранения данных.

Membrana использует собственный алгоритм для выявления вредоносных ссылок и мошеннических сайтов, блокирует размещенную рекламу, позволяя пользователям свободно просматривать сайты и видеоролики без навязчивых объявлений.

В разделе статистики можно увидеть, сколько угроз было заблокировано, сколько интернет-трафика и времени удалось сэкономить. Главное отличие Membrana от аналогов — фильтрация контента происходит не на устройстве, а на стороне оператора связи, что ускоряет работу приложения и не расходует заряд устройства. Система блокировки работает на основе постоянно обновляемого черного списка, который включает около 500 тыс. веб-ресурсов. Membrana следит за утечками информации в открытых источниках. Если в них обнаруживаются номера телефонов или email-адреса пользователей, приложение предупреждает о возможном взломе аккаунта и дает четкие инструкции по избежанию взлома.

Стоимость пользования Membrana составляет 1900 руб. в месяц. Абоненту предоставляется интернет-трафик на 100 ГБ, безлимитные звонки на номера МТС, 2 тыс. минут на звонки мобильным номерам других российских операторов, бесплатные входящие вызовы и SMS, блокировка спама, фрода, баннерной рекламы и трекеров, возможность скрыть свой реальный IP-адрес, чтобы не оставлять цифровой след, и мониторинг утечек данных.

«С момента запуска Membrana, принципиально нового для рынка телеком продукта, сочетающего качественную связи и инновационные сервисы, мы увидели результативность функций защиты приватности абонентов в сети. У 80% пользователей после трех месяцев использования приложения число контактов с мошенниками при входящих вызовах снизилось до нуля, а ИИ-секретарь в среднем в месяц экономит до трех часов времени на одного пользователя. При этом приложение ежесуточно блокирует 5350 трекеров, 268 вирусов и 16 нежелательных СМС-сообщений на одного пользователя», — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

В США производитель мощных полупроводников обанкротился из-за отсутствия господдержки

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Пять лет дали админу торрент-трекера, прекратившего работу 10 лет назад

В России запретят перепрошивку IMEI телефонов, созддадут единую базу мобильных устройств и введут «черные списки» уникальных номеров

Wildberries превращается в сотового оператора

Конференции

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще