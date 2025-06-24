«МегаФон» запустил сервис для записи телефонных разговоров

Виртуальный помощник «Ева» от «МегаФона» теперь умеет записывать и сохранять телефонные разговоры абонентов. Подключить запись диалогов можно в разделе «Ева+» в приложении оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» внедрил функцию, позволяющую записывать все входящие и исходящие звонки. Впоследствии их можно прослушать или скачать аудиофайл на свой смартфон. Такая возможность, в частности, будет полезна абонентам, которые часто общаются по телефону по работе или в личных целях и со временем хотят освежить разговор в памяти для фиксации договоренностей или важных выводов.

Активировать опцию можно в разделе «Ева+», после чего все разговоры будут записываться в автоматическом режиме. Там же абонент сможет подключить автоинформирование собеседника — в самом начале разговора его участники услышат уведомление о том, что идет запись. Аудиофайлы будут храниться исключительно в приложении «МегаФона» и доступ к ним будет только у самого абонента, что обеспечивает полную конфиденциальность.

Найти все записи можно в специальном хранилище «Евы+» — оно вмещает 1 ГБ файлов, что эквивалентно более чем 35 часам разговоров. В случае, если объем всех аудиофайлов превысит 1 ГБ или время хранения составит более 90 дней, самые старые из них будут удалены.

Опция бесплатна для всех клиентов «МегаФона» с подпиской на «Еву+». Подключить ее смогут абоненты из любого региона и с любыми операционными системами смартфонов.

«Это актуальная функция для тех, кто регулярно находится на связи с коллегами или близкими и не успевает зафиксировать важную информацию. Кроме того, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда необходимо что-то срочно записать и нет возможности попросить собеседника продублировать информацию в сообщении. Новый сервис решает эти проблемы. Вся информация о разговорах находится в приложении «МегаФона», что обеспечивает конфиденциальность данных», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

«МегаФон» запустил голосового ассистента «Еву» в июле 2021 г. Сейчас к ней подключены более 11 млн клиентов «МегаФона». Ева может отвечать на звонки вместо абонента, если он не отвечает или занят, указывать во время входящего звонка с незнакомого номера категорию звонящего, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать звонки от целых категорий компаний, которые выбрал абонент. Клиент сам может отметить в мобильном приложении, какие категории звонков не хочет получать: «есть жалобы на спам», «банк», «соцопрос», «займы», «коллекторы» или «недвижимость». Расширенный функционал «Евы+» включает возможность выбрать номера, на которые клиент всегда хотел бы отвечать сам, указать причину неответа, выбрать образ и голос помощника, а также активировать режим «не беспокоить» — в этом случае «Ева+» будет отвечать на все звонки без исключения.