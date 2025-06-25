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МТС на треть ускорила мобильный интернет в сахалинском селе Троицкое

МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета в селе Троицкое Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) четырех базовых станций 3G в стандарт LTE, чтобы расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проведенные на сети работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, ускорить передачу данных на всей территории населенного пункта и нарастить объем интернет-трафика. Новые скорости интернета позволяют местным жителям с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать.

Троицкое находится в Анивском городском округе, здесь проживает около 5,5 тыс. человек. Село основано еще в 1894 г., в первой половине 20 века оно принадлежало японскому губернаторству Карафуто и называлось Намикава. В 1947 г. ему вернули историческое название. В Троицком есть интересные достопримечательности: например, деревянный храм Александра Невского в эклектичном стиле.

«Сахалинская область – технологически развитый регион с постоянно растущим объемом потребления цифровых услуг. Поэтому мы регулярно реализуем на территории острова проекты по модернизации и расширению сети. В этом году мы проводим большой рефарминг в трех населенных пунктах области - Южно-Сахалинске, Корсакове и Троицком. Это позволит обеспечить еще более высокие скорости мобильного интернета и повысит цифровой комфорт жителей и гостей острова», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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