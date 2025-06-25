В Криводановке Новосибирского района «МегаФон» расширил LTE

У жителей Криводановки появилась возможность пользоваться голосовой связью и интернетом на максимальной скорости до 70 Мбит/с. «МегаФон» построил в населенном пункте дополнительное телеком-оборудование, которое расширило покрытие стандарта 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Криводановка одно из старейших сел области, появившееся примерно за 200 лет до основания Новосибирска. Сегодня поселение активно развивается и застраивается. В общей сложности здесь проживает около 12 тысяч человек. В Криводановке и на прилегающих к селу территориях сосредоточено большое количество дачных обществ. В теплое время года количество населения увеличивается в несколько раз. Весенне-летнее оживление в садах становится для сети настоящей проверкой на прочность из-за возрастающий нагрузки.

Новое оборудование установили почти в центре микрорайона Заречный. Высота мачты телеком-оборудования составляет 40 метров, что обеспечивает хорошее распространение сигнала на территории всего жилого массива и за его пределами. Чтобы расширить зону покрытия и усилить проникновение интернет-сигнала внутрь зданий, специалисты задействовали низкочастотный и среднечастотный диапазоны сети четвертого поколения. Высокочастотный диапазон увеличил емкость сети и добавил скорости мобильного интернета для максимального количества пользователей.

Благодаря проведенным работам абоненты оператора могут всегда оставаться на связи с родными, общаться с близкими по видеосвязи или с помощью технологии VoLTE, которая позволяет одновременно и звонить по телефону, и находиться в Сети. Высокие скорости интернета сделали доступной быструю загрузку «тяжелых файлов», комфортное использование банковских приложений, заказ товаров на маркетплейсах, просмотр кинофильмов и прослушивание музыки. А для дачников открылись новые возможности в части использования техники умного дома, например, видеонаблюдения или беспроводного удаленного управления светом.

«Строительство базовых станций и модернизация уже существующей инфраструктуры — планомерная ежедневная работа оператора и закономерный ответ на растущую потребность абонентов в качественном сервисе. К лету мы готовим сеть с особой тщательностью. Скорость мобильного интернета на территории, где заработало новое оборудование, составляет до 70 Мбит/с. Местные жители и дачники уже успели оценить преимущества нашей LTE‑сети. За последний месяц абоненты сгенерировали примерно 13 ТБ трафика, что сопоставимо с просмотром около трех тысяч кинофильмов в хорошем качестве», — отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.