«МегаФон» улучшил качество связи в Ярославской области

Жители Гаврилов-Яма все активнее пользуются мобильным интернетом: с января по май 2025 г. они скачали на 16% больше ГБ в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Общее же количество использованного дата‑трафика превысило 420 ТБ, что эквивалентно просмотру 52 тысяч фильмов онлайн, свидетельствует аналитика «МегаФона». В ответ на рост потребления интернета инженеры оператора модернизировали сотовую сеть к старту летнего сезона — теперь абонентам в этом районном центре доступен интернет на скорости до 55 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в жилых микрорайонах с малоэтажной застройкой на юге города. Новая инфраструктура работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает высокое качество покрытия и скорость передачи данных. Преобразования коснулись жилых кварталов, торговых и образовательных учреждений, парков, а также городской окраины. Теперь автолюбители и пассажиры на выезде по улице Мичурина смогут оперативно загрузить музыку или фильмы в дорогу, проложить маршрут, посмотреть видеоконтент без задержек.

Инженеры «МегаФона» установили новые телеком-объекты и в селе Шопша Гаврилов-Ямского района, где проживает около тысячи человек. За счет активации низкочастотного слоя LTE им удалось увеличить радиус действия мобильного интернета. Для ускорения передачи данных на 15-20% и более качественного проникновения сигнала в здания специалисты оператора запустили высокочастотный диапазон.

«Жители Гаврилов-Ямского района — активные пользователи соцсетей, мессенджеров, онлайн-платформ, гос услуг и образовательных ресурсов. А с наступлением лета и началом туристического сезона data-трафик «в стране ямщика» вырастает еще на 20%. Поэтому мы заранее проводим необходимые работы для увеличения покрытия и скорости передачи данных, и рассчитываем, что новое оборудование полностью удовлетворит растущий спрос абонентов во время экскурсий», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.