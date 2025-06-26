«МегаФон» «включил» 4G для 1000 кузбасских сельчан

Жители еще трех небольших поселков и деревень в Кемеровской области получили доступ к мобильному интернету на скорости до 100 Мбит/с и цифровым звонкам по технологии VoLTE. «МегаФон» построил базовые станции в Курск-Смоленке Чебулинского района, Валерьяновке Тяжинского района и Дунай-Ключе Беловского района. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Кроме того, они имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей.

Теперь около 1000 человек, проживающих в населенных пунктах, смогут звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Быстрый мобильный интернет открыл для сельчан новые возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удаленной работы. В Курск-Смоленке и Валерьяновке есть школы, а в Дунай-Ключе – дом культуры. Благодаря наличию 4G-сигнала работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей, а подрастающему поколению — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или просто «сидеть в интернете».

Установленное телеком-оборудование позволит жителям поддерживать связь с родными и близкими, а при необходимости связаться с экстренными службами. Они также могут получить дистанционную медицинскую консультацию узких специалистов, которых в поселениях нет, или вызвать работника фельдшерско-акушерского пункта на дом.

Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Когда на «цифровой карте» Кузбасса появляется новая локация с доступом к мобильному интернету, у людей, проживающих на ее территории, повышается уровень комфорта и жизни в целом. Особенно, это касается сельской местности, где смартфон является зачастую единственным способом связи с внешним миром. Запуск новых объектов связи в Курск-Смоленке, Дунай-Ключе и Валерьяновке стал возможным благодаря поддержке региональных властей и нашего участия в программе «Скидка за спектр», который направлен на обеспечение современной сотовой связью населенных пунктов с численностью от 500 до тысячи человек», – сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.