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МТС обеспечила LTE село, через которое проходит дорога, соединяющая Шебалинский и Усть-Коксинский районы

МТС развернула сеть LTE в селе Улусчерга Республики Алтай. Быстрый мобильный интернет заработал на всей территории населенного пункта, включая отрезок автомобильной дороги 84К-121, ведущей из села Черга до села Карагай. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В селе Улусчерга Шебалинского района живут 300 человек. С появлением современных стандартов связи они смогут с комфортом общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, удаленно учиться и работать, а также обращаться за консультацией к врачам благодаря сервисам телемедицины.

Кроме того, быстрый интернет станет доступен и авто путешественникам, проезжающим через село. Здесь проходит автодорога 84К-121, связующая три района Республики — Шебалинский, Усть-Канский и Усть-Коксинский.

«Сегодня сложно представить жизнь без быстрого мобильного интернета даже в небольшом населенном пункте. Именно поэтому мы непрерывно работаем и улучшаем качество связи на территории всей Республики. Ранее МТС первой включила мобильный интернет в селе Кулада, неподалеку от которого расположен музей алтайского быта. А также весной мы обновили покрытие мобильной связи в селе Балыктуюль рядом с памятником пазырыкской культуры скифов», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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