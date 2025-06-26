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МТС усилила сеть LTE в поселке Магдагачи

МТС сообщает об обновлении сети LTE в поселке Магдагачи Амурской области. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования и перераспределению радиочастот, скорость мобильного интернета выросла на 50% на всей территории поселка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в поселке Магдагачи. Увеличение скорости мобильного интернета, улучшение качества сигнала произошло благодаря переводу устаревших частот на более современный стандарт LTE. В числе локаций, где доступно новое качество связи, микрорайоны Верхний и Нижний городок, Северный, центр с плотной жилой застройкой, социальными, культурными и административными учреждениями, спальные районы и пригород.

Скорость интернета также возросла в районе стадиона «Локомотив». Здесь тренируются спортсмены титулованной команды по хоккею с мячом, выступавшей в 80-е годы в первой лиге страны.

«Мы проводим обновление сети на территории всей Амурской области. В связи с ростом нагрузки на сеть и активным использованием интернет-сервисов местными жителями, вахтовыми работниками и путешественниками, транзитом следующих через Магдагачи по автодороге «Амур» или по Транссибу, мы реализовали ряд технических возможностей для увеличения скорости мобильного интернета и расширения емкости сети. Это повышает комфорт и открывает новые цифровые возможности для жителей и гостей области», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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