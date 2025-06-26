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МТС ускорила мобильный интернет по следам «отца» Дерсу Узала

МТС сообщает об установке нового телеком-оборудования в Ванинском районе Хабаровского края. Благодаря проведенным работам высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в селе Уська-Орочское, где останавливался знаменитый исследователь Дальнего Востока, писатель Владимир Клавдиевич Арсеньев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате модернизации скорость мобильного интернета МТС увеличилась на 40%. Новые возможности теперь доступны 500 местным жителям, которые могут пользоваться современными цифровыми ресурсами на высоких скоростях: смотреть фильмы онлайн, получать госуслуги и производить банковские расчеты, совершать видеозвонки. Туристы смогут больше узнавать об истории родного края, быстро загружать фото и видео своего путешествия в социальные сети.

«В 2019 г. по программе «Устранение цифрового неравенства» мы впервые провели в село Уська-Орочское связь МТС. Эта работа планомерно ведется по всему региону. В прошлом году мы провели масштабный рефарминг в Хабаровске, а также Хабаровском, Нанайском и Амурском районах, обеспечив качественной цифровой инфраструктурой жителей региона», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Уська-Орочское одно из старейших национальных сел Хабаровского края, где находились стойбища орочей – коренных народностей Дальнего Востока. В 1908-1910 гг. в этих местах во время экспедиции побывал знаменитый географ и путешественник, исследователь Владимир Арсеньев. Здесь он провел перепись населения: тогда в Уське-Орочской проживало 32 человека (три шалаша, где жили три семьи и несколько охотников-одиночек), и описал типичную картинку орочского стойбища.

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