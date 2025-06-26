Сервис финтеха Баланс-Платформа признан лучшим для импортозамещения ПО на CNewsForum Кейсы-2025

Сервис Decision Flow от финтех компании Баланс-Платформа признан лучшим ПО на CNews Forum Кейсы-2025 в номинации «Система принятия решений года» за вклад в импортозамещение. Эта комплексная платформа из категории Систем принятия решений (СПР) для оценки кредитного риска и автоматизации клиентских сервисов ориентирована на банки, МФО, лизинговые, страховые и логистические компании, сообщает пресс-служба Баланс-Платформы.

Decision Flow позволяет автоматизировать сбор и анализ данных о клиентах, оперативно обрабатывать большие объемы информации и использовать сложные математические и логические модели для принятия решений уровня mission critical и снижения доли ошибок в операционной деятельности.

Платформа предлагает альтернативу с последующей сервисной поддержкой иностранным legacy-системам в самом широком сегменте бизнеса, где на счету каждое управленческое действие:

в телекоме — для удержания клиентов и точного таргетинга,

в ритейле и e-commerce — для роста конверсии и среднего чека,

в здравоохранении — для принятия клинических решений и маршрутизации,

в госсекторе — для обработки обращений и управления кейсами,

в страховании и логистике — для оценки рисков, маршрутов и правил.

«Признание Decision Flow «Системой принятия решений года» на CNews Forum Кейсы-2025 — это заслуга команды Баланс-Платформы, которая создает конкурентноспособные продукты мирового уровня для укрепления технологического суверенитета нашей страны. Это уже вторая престижная награда платформы за последние месяцы – в марте решение была отмечено призом за импортозамещение Finnext 2025», — прокомментировал генеральный директор Баланс-Платформы Евгений Сеньковский.