CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Техника
|

Treolan и «Агат-РТ» начинают сотрудничество

Treolan подписал дистрибьюторское соглашение с «Агат-РТ» - производителем российских решений для автоматизации телефонии. Об этом CNews сообщили представители Treolan

Продукция «Агат-РТ» войдет в продуктовый портфель Treolan, что позволит компании расширить свой ассортимент российского коммуникационного оборудования и специализированного ПО. На данный момент все позиции доступны по запросу. В планах - организация складской программы для партнеров. Вендор предоставляет предпродажную поддержку, а также предлагает широкий выбор пакетов услуг технического сопровождения.

«Агат-РТ» разрабатывает и производит телекоммуникационную платформу Агат CU, обеспечивающую организацию связи на предприятии, систему записи телефонных разговоров «Спрут», систему автоматического оповещения «Спрут-Информ CU» и пограничный контроллер сессий SBC «Агат CU».

АТС «Агат CU» — телекоммуникационная платформа, позволяющая предприятиям любых масштабов и сфер деятельности получить в свой арсенал современные бизнес-инструменты в области телефонизации, при этом сохранить существующую телефонную инфраструктуру.

«Спрут SR-4000» — автономный сервер записи повышенной надежности. Рекомендован к применению для записи диспетчерских переговоров и на объектах, для которых остановка работы системы записи разговоров может быть критичной.

АПК «Спрут-Информ CU» — автономное устройство для оповещения по различным типам каналов. Осуществляет передачу звуковых сообщений по телефонным линиям, текстовых сообщений в GSM, а также транслирует уведомления по громкой связи.

SBC «Агат CU» — пограничный контроллер сессий. Представляет собой единое геораспределенное решение для обеспечения отказоустойчивости и защиты периметра телефонной SIP-сети предприятия.

«Начало партнерства Treolan и «Агат-РТ» – важный шаг для обеих компаний и отличная новость для наших партнеров. Теперь в Treolan доступны для заказа качественные, произведенные в России решения для телефонии, систем записи разговоров и автоматизации оповещения», – сказал Юрий Виленский, руководитель группы сетевых решений Treolan.

«Сотрудничество с Treolan — одним из крупнейших российских дистрибьюторов — позволит нам как российскому вендору значительно расширить пул системных интеграторов и конечных заказчиков, использующих решения «Агат-РТ». Совместная работа производителя и дистрибьютора гарантирует надежность и безопасность работы телекоммуникационных систем», – отметил Петр Фурсов, генеральный директор «Агат-РТ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: У сотрудников освобождается 12 часов рабочего времени еженедельно за счет ИИ

Intel разом закрывает целое направление своего бизнеса

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Самый американский смартфон «Трампфон» больше не «сделан в США». Все упоминания об этом исчезли с сайта

МТС запустила первую российскую базовую станцию 5G

Гознак строит в Москве огромный дата-центр

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще