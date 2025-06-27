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«МегаФон»: в селах Мордовии выросла популярность цифровых сервисов

Жители районов республики стали чаще пользоваться мобильным интернетом. За год среднемесячное потребление сельчан увеличилось на 17% и достигло 29,7 ГБ, отметили аналитики «МегаФона», опираясь на обезличенную информацию абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В первом полугодии 2025 г. лидерами по активности в сети стали жители поселений Зубово-Полянского, Торбеевского и Дубенского районов. Здесь на одного человека в среднем приходится от 36 до 39 ГБ данных в месяц.

Суммарный дата-трафик в деревнях и селах Мордовии за год вырос на 17%. Хотя горожане традиционно используют больше мобильного интернета, в малых населенных пунктах его востребованность также значительно возросла. Разрыв между среднемесячным потреблением интернет-трафика на пользователя в сельской местности и городах республики сократился до 5%. Годом ранее эта разница составляла 15%.

Больше времени в мобильных устройствах проводят сельчане от 35 до 44 лет — с начала 2025 г. они прокачали 31% от всего объема трафика. На втором месте — пользователи 45-54 лет с долей 28%, на третьем — жители сел и деревень 55-64 лет (16%). Мужчины более охотно используют онлайн-сервисы и потребляют на 5% больше интернет-трафика, чем женщины.

«Учитывая растущий интерес сельчан к интернет-технологиям, мы совершенствуем инфраструктуру связи за пределами городов. Параллельно с этим увеличиваем число торговых точек, где можно стать владельцем сим‑карты с быстрой передачей данных. Летом новый объединенный салон «МегаФона» и Yota открылся в поселке Торбеево — административном центре Торбеевского района. До этого момента ближайшим пунктом обслуживания был офис в Зубовой Поляне, расположенный в 40 километрах от Торбеево», — сказал Валерий Борунов, директор «МегаФона» в Мордовии.

Новый салон находится по адресу: улица Интернациональная, дом 15. Посетители могут стать абонентом оператора, приобрести цифровую технику, заменить сим‑карту, оплатить услуги связи, получить консультацию по тарифам и устройствам.

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