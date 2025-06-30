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МТС поможет абонентам заработать с помощью остатка на балансе

МТС объявляет о запуске услуги «МТС Сверхбаланс», которая позволяет абонентам зарабатывать за счет средств, которые пользователь оставляет на балансе. Доход можно будет потратить на оплату мобильной связи, покупки в розничной сети МТС, поездки на самокатах, а также благотворительность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС Сверхбаланс» — это новая услуга, позволяющая абонентам ежемесячно накапливать кешбэк благодаря остатку на счете. Услуга работает следующим образом: на денежные средства, размещенные пользователем на балансе свыше минимального порога (500 руб.), начисляется кешбэк в зависимости от суммы остатка. Так, если на балансе пользователя находится от 500 до 2999 руб., он получает 16% кешбэка в год от разницы между 500 и 2999 руб., если от 3000 до 4999 руб. — 22% кешбэка, от 5000 до 50000 руб.— 30% кешбэка. «МТС Сверхбаланс» доступен абонентам с подключенной услугой «Лимит на связь».

Абоненты МТС с подключенной подпиской МТС Premium могут потратить накопленный кешбэк на оплату мобильной связи, покупку товаров в интернет-магазине МТС и в салонах Экосистемы МТС, билеты в МТС Live и Ticketland, на поездки в сервисе МТС «Юрент», а также на благотворительность в рамках проекта «МТС. Нас касается».

«Для нас в МТС крайне важно системно предоставлять своим абонентам все большую ценность от продуктов сервисов, которыми они пользуются в рамках экосистемы. Наша новая услуга МТС Сверхбаланс как раз создает такую ценность: клиент, просто пополняя счет, сможет постоянно получать кешбэк. Накопленные средства можно потратить не только на связь, но и, например, на покупку электроники в розничной сети МТС, такой подход является уникальным для рынка», — сказал директор департамента массового рынка МТС Максим Тихомиров.

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