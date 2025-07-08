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МТС ускорила мобильный интернет у «южных ворот» Сахалина

МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета в городе Корсаков Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило на 35% увеличить скорость мобильного интернета для 32 тыс. жителей самого южного города Сахалина. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проведенные на сети работы помогли оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру и ускорить передачу данных на территории Корсакова. Новые скорости интернета позволяют местным жителям с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать.

Корсаков – это второй по численности населения город Сахалинской области, который часто называют «южными воротами острова». Это крупный порт, через который проходит 80% всего грузооборота Сахалина. Город стоит на берегу Анивского залива в живописной бухте Лососей среди невысоких сопок, укрытых густым зеленым ковром. У Корсакова богатая история – еще в средние века тут располагались айнские поселения. В XIX веке он стал одним из первых русских населенных пунктов на всем Сахалине.

В 1869 г. город получил свое название в честь восточносибирского губернатора Михаила Корсакова.

«Мы продолжаем масштабный проект по рефармингу сети МТС в Сахалинской области - в этом году он затрагивает Южно-Сахалинск, Корсаков и Троицкое. Корсакову мы уделили повышенное внимание, поскольку это один из центров областной промышленности и важнейший транспортный узел региона. Проведенная модернизация позволит обеспечить еще более высокие скорости мобильного интернета и повысит цифровой комфорт жителей и гостей Корсакова. Кроме того, обновленная телеком-инфраструктура поможет эффективнее развивать на территории города инновационные цифровые решения - видеоаналитику, интернет вещей и облачные технологии для корпоративных клиентов», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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