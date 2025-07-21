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Сбербанк запустил автоматическую блокировку скрытых номеров в определителе номера

Сервис «Определитель номера» теперь блокирует звонки со скрытых (анонимных) номеров — такие спам-звонки по телефону и в мессенджерах блокируются автоматически ещё до первого гудка. Пользователям больше не нужно рисковать, отвечая на подозрительные вызовы.

Решение призвано повысить безопасность — защитить от мошенников, спамеров и нежелательных контактов. Новая функция доступна в бесплатном сервисе «Определитель номера» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» для Android. Сбербанк продолжает совершенствовать свои сервисы, чтобы обеспечить надёжную защиту россиян от мошенников.

Для подключения автоматической блокировки скрытых номеров необходимо: обновить приложение «СберБанк Онлайн» до версии 16.9 и выше (для Android); активировать сервис «Определитель номера» в настройках приложения; в разделе «Блокировка скрытых номеров» включить соответствующую опцию.

После этого система будет фильтровать и автоматически блокировать анонимные вызовы, ещё больше повышая безопасность общения. Сервис использует для проверки постоянно обновляемую базу данных мошеннических номеров и интеллектуальный анализ входящих звонков.

«Определитель номера» доступен в приложении «СберБанк Онлайн» на платформе Android: вы можете найти и подключить его в разделе «Безопасность» или через поиск. Сервис входит в бесплатный набор сервисов от «Сбера». В приложении собраны все необходимые сервисы, которые помогут защититься от самых распространённых мошеннических схем — от звонков и вирусов до фейковых сайтов и нежелательных подписок. Чек-ап безопасности — это подключить базовый набор сервисов: «Определитель номера», «Антивирус» и «Близкие рядом».

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