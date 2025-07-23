В дачных массивах и городах Ленобласти ускорили мобильный интернет

МТС обновила телеком-оборудование, ускорив мобильный интернет в шести районах Ленинградской области. Улучшения затронули дачные кооперативы и города на юго-западном, северо-западном и северо-восточном направлениях региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительные базовые станции стандарта LTE в садоводческих массивах Трубников Бор Тосненского района, Чаща Гатчинского района, Пупышево Волховского района, СНТ под Сосновым Бором. Обновления сети затронули и территории жилых кварталов в крупных городах Ленинградской области, таких как Мурино, Гатчина, Тельмана и Лодейное Поле.

Проведенные работы позволили расширить радиопокрытие, емкость сети 4G, ускорить мобильный интернет в указанных районах в среднем на четверть. Чтобы мобильная связь работала устойчиво в условиях пиковых нагрузок, инженеры компании применили технологию агрегации (сложения) всех доступных в северо-западном регионе диапазонов радиочастот: от 800 МГц до 2600 МГц. Она позволяет равномерно распределить нагрузку на телеком-инфраструктуру, чтобы обеспечивать стабильную голосовую связь и передачу данных, когда к сети одновременно подключается большое число абонентов.

На обновленной скорости мобильного интернета дачники и местные жители смогут с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать.

«Мы последовательно развиваем сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В конце прошлого года мы завершили масштабный проект по рефармингу в городе и за его пределами: перевели базовые станции 3G в современный стандарт LTE. В этом году продолжаем обновлять телеком-сеть, уделяя внимание локациям в зависимости от сезонности пиковых нагрузок и потребностей жителей. Летом многие петербуржцы и жители Ленобласти часто отправляются за город, на природу, там увеличивается спрос на цифровые сервисы и кратно растет интернет-трафик. Поэтому мы уже обновили мобильную связь вдоль региональных шоссе по пути из Петербурга в пригороды, теперь расширили покрытие LTE в популярных дачных направлениях Ленобласти, чтобы жители могли оставаться на связи и пользоваться привычными приложениями во время отдыха», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.