Купольные отели и сафари‑тенты — томичей захватил тренд на глэмпинг

У жителей Томской области вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в регионе, в январе-августе вырос в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обезличенные данные «МегаФона», основанные на анализе обращений к тематическим интернет‑ресурсам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Томичи сгенерили 86% трафика среди всех пользователей, подбирающих варианты атмосферного отдыха в купольных отелях и домиках с панорамными окнами в нашем регионе. Еще 14% прокачали жители из 46 региона страны. Наибольший интерес проявляют эко‑туристы из Северного Кавказа и Дальнего Востока. Бескрайние леса, величественные горы и живописные озера Западной Сибири привлекают также соседей из Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краёв. Интересно, что сайты местных глэмпингов активно изучают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Наибольшей популярностью стильные домики с удобствами пользуются в месяцы с большим количеством праздничных выходных дней. Второй пик приходится на январь, ведь большинство пользователей стремятся покинуть город и выбраться на природу в период долгих новогодних каникул.

«Благодаря сочетанию уникальных природных достопримечательностей и современной инфраструктуры, Томская область становится всё более привлекательной для туристов. Чтобы отдых наших абонентов был комфортным и безопасным, мы развиваем инфраструктуру в популярных местах отдыха. В этом году современная LTE-сеть появилась вблизи парка «Руян-на-Оби», который пользуется популярностью у путешественников со всех уголков России. Новые базовые станции построены в пригороде Томска, где расположены садовые товарищества, коттеджные поселки, санаторий-профилакторий «Строитель» и детский лагерь «Огонёк», — сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.