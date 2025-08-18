CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет
|

Билайн сообщил о готовности к старту предзаказа новинок от Apple

Билайн открыл регистрацию на предзаказ новинок от компании Apple. Точный список устройств, которые представит компания в сентябре 2025 года, остается в секрете до их презентации.

Узнать о старте предзаказа и оформить его раньше других очень просто — достаточно заполнить форму на сайте оператора и ожидать звонка сотрудника колл-центра, который свяжется с вами в день старта предзаказа.

Желающие обновить свои смартфоны или приобрести устройства нового поколения от Apple, при оформлении предзаказа в Билайне получат возможность стать обладателем новинки одними из первых.

Заполните форму на сайте Билайна, чтобы не пропустить предзаказ, узнать подробности о новинках Apple и актуальных ценах в числе первых.

***

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5x39ysF

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года

CNews — 25 лет лидерства

В России начнут производить электронные блоки управления двигателем

Цена подписки на онлайн-кинотеатры в России за полгода выросла до 50%

Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80%

Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: