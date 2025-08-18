CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС заблокировала 66 млн спам-звонков на Северном Кавказе за полгода

МТС проанализировала количество и характер нежелательных звонков, заблокированных сервисом «Защитник» на Северном Кавказе в первом полугодии. Всего за это время в регионе было заблокировано 66 млн подозрительных вызовов.

Чаще всего спам-звонки поступали и были заблокированы в Ставропольском крае и в Республике Дагестан – 26 миллионов и 15 млн соответственно. При этом больше всего выросло количество заблокированных вызовов в Чеченской Республике (+75%). Это может быть связано как с увеличением количества пользователей сервисом «Защитник», так и с ростом числа нежелательных звонков.

Количество заблокированных спам-звонков в первом полугодии 2025 г в СКФО: Ставропольский край – 26 млн (+18%); Республика Дагестан – 15 млн (+50%); Республика Северная Осетия – Алания – 13 млн (+49%); Кабардино-Балкарская Республика – 3 млн (+20%); Чеченская Республика – 2,8 млн (+75%); Карачаево-Черкесская Республика – 2,7 млн (+17%); Республика Ингушетия – 1,6 млн (+60%).

Пик активности спамеров на Северном Кавказе пришелся на март, а в апреле отмечается спад количества нежелательных вызовов – практически в два раза. Рекорд по количеству заблокированных вызовов на одного абонента приходится на жителя Ставрополья. Спамеры и мошенники пытались за 6 месяцев дозвониться ему 9549 раз. Это в среднем по 53 звонка в день. Далее с небольшим отрывом идет житель Дагестана. Ему пытались дозвониться 9404 раза.

Максимальное количество заблокированных спам-звонков на одного абонента за первое полугодие 2025 г в СКФО: Ставропольский край – 9549; Республика Дагестан – 9404; Республика Северная Осетия – Алания – 8257; Чеченская Республика – 7704; Карачаево-Черкесская Республика – 5883; Кабардино-Балкарская Республика – 5797; Республика Ингушетия – 5663.

Общая длительность заблокированных вызовов на Северном Кавказе составила более 16 млн минут или 30 лет несостоявшихся разговоров. Больше всего – на Ставрополье: 6 млн минут. По продолжительности заблокированных вызовов Ставрополье близко к первой десятке регионов, куда входят более крупные субъекты РоссииМосква и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Кубань, Ростовская область. А Дагестан – на 25 месте в общероссийском списке с результатом в 4 млн минут.

Как и в прошлом году, чаще всего абонентам в СКФО пытаются дозвониться с предложениями из банков, с опросами, коллекторы, спамеры с предложениями товаров и услуг, и возможные мошенники.

В этом году абоненты на Северном Кавказе начали пользоваться новой функцией антиспам защиты «Безопасный звонок». Это ИИ-помощник, который анализирует разговори находит в нем признаки мошенничества. Если робот замечает опасность, то он прямо во время разговора предупреждает принявшего звонок абонента фразой «Возможно, вы разговариваете с мошенником». Сейчас больше всего срабатываний «Безопасного звонка» на Северном Кавказе отмечается в Ставропольском крае – больше тысячи.

