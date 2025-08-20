«МегаФон» ускорил интернет в Зарядье

Жителям Москвы и туристам теперь доступен мобильный интернет в парке Зарядье на максимальной скорости свыше 580 Мбит/с. Сигнал обновленного телеком‑оборудования охватывает также «Гостиный двор», улицу Варварку и соседние переулки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для усиления покрытия и увеличения пропускной способности специалисты оператора добавили высокочастотный диапазон LTE-2600. Обновленное оборудование поддерживает технологию TDD (Time-Division Duplex), при которой передача и прием данных происходят по одной частоте, но в разные временные слоты. Такой подход позволяет эффективнее использовать радиочастотный спектр и повышать скорость соединения. Кроме того, пользователям доступна технология VoLTE, благодаря которой можно одновременно совершать звонок и пользоваться мобильным интернетом.

Стабильный сигнал даже в часы пик и во время массовых мероприятий в самом сердце столицы очень важен и на фоне роста туристического потока. С начала года, помимо москвичей, в топ по посещению Зарядья вошли туристы из Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода. Пятерку закрывают Краснодар и Казань.

«Стабильный сигнал даже в часы пик и во время массовых мероприятий в самом сердце столицы очень важен на фоне роста туристического потока. За семь месяцев 2025 г. абоненты использовали в этой локации свыше 300 Тб данных — на 10% больше, чем годом ранее. Мы продолжаем обновлять телеком‑оборудование на базовых станциях по всему московскому региону, чтобы скорость интернета оставалась высокой вне зависимости от нагрузки на сеть», — сказал Виктор Югай, директор московского отделения «МегаФон».

Парк Зарядье — один из главных символов современной Москвы, открытый в 2017 г. на месте бывшей гостиницы «Россия». Уникальный комплекс с природными ландшафтами, «Парящим мостом» и концертным залом ежегодно посещают миллионы людей: так, в 2024 г., по данным правительства Москвы, здесь побывало более 12,5 млн гостей.