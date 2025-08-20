Т2 развернула VoWiFi на федеральном уровне

T2, российский оператор мобильной связи, завершил работы по внедрению VoWiFi в 64 регионах присутствия. Менее чем за полгода компания развернула беспрецедентный по срокам и масштабам реализации проект: еженедельно технические специалисты выводили до 13 регионов. Особенно актуальна технология может быть в условиях ограничений звонков в иностранных мессенджерах для связи с контактами за рубежом.

С внедрением технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi) клиенты Т2 получили возможность совершать и принимать звонки даже при слабом или отсутствующем сигнале от внешних базовых станций – теперь для вызова достаточно иметь подключение к сети Wi-Fi.

Работа по подключению VoWiFi началась в марте – тогда опция появилась в Тамбове и Ставрополе, затем технология стала доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Еженедельно технические специалисты выводили до 13 регионов. Так же, как и при внедрении VoLTE в 2024 г., Т2 ставила задачу обеспечить абонентов технологией в кратчайшие сроки: работы заняли менее полугода.

Технология уже активна в 64 регионах присутствия Т2 и автоматически доступна всем пользователям, чьи устройства поддерживают VoWiFi. Для подключения достаточно включить функцию в настройках телефона. Особенно актуальна технология для использования в отдаленных регионах, офисных зданиях, подвальных квартирах и других зонах с ограниченным приемом сигнала. Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за использование услуги не взимается.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2, сказал: «Запуск технологии VoWiFi во всех регионах присутствия Т2 – важный этап в развитии нашей технологической инфраструктуры и расширении возможностей для наших клиентов. Мы создаем условия, при которых качество связи не зависит от географии и точного местоположения человека: будь то центр оживленного мегаполиса или подвальное помещение удаленного населенного пункта, абонент получает стабильную и четкую голосовую связь через любую сеть Wi-Fi. Это новый уровень доступности и надежности мобильных услуг для каждого клиента Т2».