Аналитика сервиса «Защитник МТС»: число мошеннических атак на детей выросло на треть

МТС сообщает о росте числа мошеннических атак на детей. В первом полугодии 2025 г. сервис «Защитник» заблокировал 80,5 млн таких звонков, что на 34,3% больше, чем в период с января по июнь 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник», дети получают в среднем до 17 звонков в месяц с незнакомых номеров. При этом общий уровень ответов на такие вызовы остается высоким и составляет 45%, что создает значительные риски. Мошенники активно используют схемы с запугиванием, представляясь сотрудниками школ или правоохранительных органов, а также заманивают потенциальных жертв с помощью поддельных акций и призами.

Наиболее высокий уровень мошеннической активности в отношении детей зафиксирован в Москве (17,92% от всех заблокированных вызовов), Краснодаре (7,21%) и Санкт-Петербурге (4,96%). В группе риска также находятся регионы, такие как Ростов-на-Дону, Уфа, Казань и Новосибирск.

«Число мошеннических звонков детям растет – на них приходится 5,4% от всех заблокированных мошеннических звонков в России. Защита детей в цифровом мире – это комплексная задача, которую невозможно решить разовыми мерами, поэтому мы регулярно запускаем новые функции и предложения для того, чтобы обезопасить детей. Например, в рамках детского тарифа МТС Junior пользователи бесплатно получают сервис «Защитник+», который блокирует нежелательные звонки и предупреждает о них. Несмотря на разные инструменты защиты, родителям необходимо проявлять бдительность, проводить беседы с детьми на тему безопасности, а наши инструменты дополнительно им помогут», – сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

