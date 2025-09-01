Клиенты могут автоматически обновлять персданные в мобильном приложении Т2 через «Госуслуги»

T2, российский оператор мобильной связи, первым на телеком-рынке подключился к платформе «Цифровой профиль» портала «Госуслуг». Это позволяет обновлять паспортные данные в системе Т2 автоматически, синхронизируясь с изменениями паспортных данных на портале «Госуслуг». Настройка, реализованная в мобильном приложении, избавляет клиента от необходимости посещать офис или заполнять заявление. Абоненту нужно только единожды дать согласие на автоматическое обновление персональных данных. Новый функционал помогает клиенту избежать риска приостановления услуг связи из-за неактуальных или неточных данных.

Подключить автоматическое обновление своих персональных данных абонент может в разделе «Паспортные данные» в профиле мобильного приложения Т2. Пользователю необходимо дать разовое согласие на синхронизацию информации с порталом Госуслуг. Система оператора будет сверять данные клиента с информацией на портале и автоматически обновлять их в случае внесения изменений.

Решение направлено на повышение качества клиентского сервиса и обеспечение соответствия требованиям законодательства. Согласно ФЗ «О связи», с 1 июня 2018 г. все операторы обязаны проверять достоверность сведений об абоненте, указанных в договоре. Кроме того, в договоре клиента с оператором есть пункт, согласно которому абонент обязуется уведомлять его об изменении данных в течение 60 дней. Например, если клиент сменил паспорт, он обязан предоставить оператору актуальные сведения. Недостоверная или устаревшая информация об абоненте может повлечь приостановление или прекращение оказания услуг.

Благодаря новой функции клиенты T2, предоставившие согласие на синхронизацию, автоматически выполняют свои обязательства по актуализации персональных данных. Интеграция с порталом Госуслуг позволяет синхронизировать внесение изменение в режиме, близком к реальному времени – без необходимости дополнительных действий со стороны пользователя. Это позволяет минимизировать риски приостановки связи и делает выполнение нормативных требований прозрачным и бесшовным как для абонента, так и для оператора.

Иван Рыбинцев, директор по развитию и цифровизации клиентского сервиса T2, сказал: «Согласно законодательству, оператор связи обязан обеспечивать достоверность и актуальность персональных данных клиента. Ранее эта задача зависела не только от нас, но и инициативы клиента. Сегодня мы переходим к проактивному подходу: Т2 первая на рынке мобильной связи подключилась к «Цифровому профилю» портала «Госуслуг». Эта сложная техническая настройка позволяет с согласия пользователя данные автоматически синхронизироваться с государственной платформой, и любые изменения вносятся в систему без дополнительных действий. Такой подход повышает надежность учетной информации и способствует бесперебойному оказанию услуг. Это не просто технологическое улучшение, а шаг к более зрелой цифровой инфраструктуре. Т2 продолжает делать свой сервис прозрачным, предсказуемым и почти невидимым – таким, каким он и должен быть в современной цифровой среде».