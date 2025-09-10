На грядки с интернетом: иркутским садоводствам прокачали LTE

Иркутские садоводы на своих дачных участках смогут активнее использовать мобильный интернет. К сезону сбора урожая инженеры «МегаФона» запустили станции связи в двух крупных дачных массивах вблизи Иркутского водохранилища. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-объекты построили в СНТ «Жаворонки» и «Джоуль», расположенных в больших дачных массивах Иркутского района – по левую и правую стороны Ангары.

«Для того чтобы дачникам было удобно пользоваться привычными цифровыми сервисами, мы расширили LTE-сеть в двух дачных массивах. На оборудовании использовали такое сочетание частотных диапазонов, которое не только обеспечивает высокие скорости передачи данных, но и позволяет большому количеству абонентов одновременно выходить в интернет», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев.

Мобильный интернет в садоводствах работает на скорости до 80-90 Мбит/с. Теперь дачники могут комфортно выходить в Сеть: искать новые рецепты солений, хранения ягод и фруктов или лайфхаки по подготовке участка к зиме, а также пользоваться государственными платформами, смотреть фильмы онлайн, общаться в мессенджерах или соцсетях. Кроме того, у абонентов появилась возможность подключить к сети умные устройства для полива, теплицы, онлайн-камеры и датчики движения на своих участках.

Ранее оператор установил базовую станцию в иркутском ДНТ «Жемчужина». Новое оборудование в этом товариществе обеспечивает скорости до 60-70 Мбит/с.