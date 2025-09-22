В спальных районах Санкт-Петербурга ускорили мобильный интернет

МТС обновила мобильную связь в Красногвардейском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Новое телеком-оборудование позволило расширить покрытие и емкость сети 4G и ускорить мобильный интернет на северо-западном и северо-восточном направлениях города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К началу осеннего сезона МТС разместила десятки дополнительных базовых станций LTE в густонаселенных районах на севере и северо-востоке Санкт-Петербурга: в Красногвардейском и Приморском. К сентябрю их количество выросло на 10% в каждом районе. Так, новые мощности появились на Комендантском, Полюстровском проспектах, Глухарской, Чарушинской, Планерной и Арцеуловской улицах.

Улучшения затронули жилые массивы, территории рядом с важными региональными автомагистралями — КАД и ЗСД на севере Санкт-Петербурга и общественные пространства для отдыха и близлежащие зеленые зоны, например, парк «Город мастеров» и Юнтоловский лесопарк.

Технические работы позволили разгрузить имеющуюся инфраструктуру 4G, увеличить покрытие, емкость сети, ускорить передачу данных и подготовить оборудование к сезону пиковых нагрузок. Еще МТС применяет технологию агрегации (сложения) частот: смартфон одновременно подключается к нескольким каналам связи в разных частотных диапазонах, что увеличивает пропускную способность сети и скорость мобильного интернета. На обновленной скорости жители, автомобилисты могут пользоваться навигаторами, цифровыми сервисами для быта, развлечений, учебы и работы.

«Осенью традиционно кратно растет нагрузка на телеком-сеть, потому что большинство петербуржцев возвращается к учебе и работе после каникул и отпусков. Мы обновляем оборудование в зависимости от потребностей жителей и гостей Северной столицы, так, в этот раз мы усилили связь в многонаселенных районах на севере города, уделив внимание кварталам с активной застройкой, например, Каменке и пространствам для отдыха и прогулок. Ранее к осеннему сезону мы прокачали сеть на Петроградской стороне, которая славится историческими зданиями», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.